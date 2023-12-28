Однак, привілеїв для форварда не буде.
ЛЕВАНДОВСЬКІ, GETTY IMAGES
28 грудня 2023, 15:33
У Барселоні сподіваються, що Роберт Левандовські повернеться у свою найкращу форму, повідомляє Marca.
Хаві та керівництво Барселони, як і раніше, довіряють Левандовські і вірять, що він зможе повернутися у свою найкращу форму після різдвяних вихідних.
Повідомляється, що Хаві не має наміру робити нікого з гравців недоторканним і давати будь-кому привілеї.
У поточному сезоні Роберт провів 16 матчів у Ла Лізі: у нього 8 голів та 4 асисти.