Іспанія

Хав'єр Акунья висловив свою думку.

Колишній форвард Жирони Хав'єр Акунья позитивно відгукнувся про Артема Довбика.

"Він природжений трудяга, один із тих гравців, яких хочеться мати в команді.

Якби він був у Жироні в 2013 році, ми б точно вийшли в Ла Лігу, а Жирона може повторити досягнення Лестера", — наводить слова Акуньї Sport.

Зазначимо, що Акунья виступав за Жирону з 2011 до 2013 року.

Цього сезону Довбик провів 18 матчів за Жирону: на його рахунку 11 голів і 6 асистів.