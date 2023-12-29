Іспанія

"Вершкові" поки не збираються прощатися з італійцем.

Мадридський Реал домовився зі своїм головним тренером Карло Анчелотті про оновлення угоди, повідомляє офіційний сайт клубу Ла Ліги.

Очікувалося, що контракт 64-річного італійського спеціаліста втратить чинність наприкінці травня 2024 року. Тепер він розрахований до липня 2026 року.

Під керівництвом Анчелотті "вершкові" провели вже 260 матчів. Італієць допоміг Реалу виграти дві Ліги чемпіонів, два Клубних чемпіонату світу, два Суперкубка УЄФА, два Кубка Іспанії, а також одного разу стати чемпіонами Іспанії та виграти один Суперкубок країни.