Іспанія

Італієць радіє новому контракту з "королівським" клубом.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті відреагував на підписання нового контракту з "вершковими". Про це 64-річний італієць написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Сьогодні щасливий день. Ми з Реалом разом продовжуємо наш шлях у пошуках нових та великих успіхів.

Дякую всім! Hala Madrid!", — написав Папа Карло.