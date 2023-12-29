Італієць радіє новому контракту з "королівським" клубом.
Анчелотті та Перес, realmadrid
29 грудня 2023, 18:44
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті відреагував на підписання нового контракту з "вершковими". Про це 64-річний італієць написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
"Сьогодні щасливий день. Ми з Реалом разом продовжуємо наш шлях у пошуках нових та великих успіхів.
Дякую всім! Hala Madrid!", — написав Папа Карло.
Сьогодні, Карло Анчелотті підписав новий контракт з мадридським Реалом до 30 червня 2026 року, тим самим закривши тему збірної Бразилії
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