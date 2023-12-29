Іспанія

Цікава опція для італійця.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті за умовами нового контракту може залишитися в клубі в ролі функціонера. Про це повідомляє The Athletic

За даними джерела, у новому контракті прописана можливість залишитися в Реалі в іншій ролі, якщо раптом 64-річного італійця звільнять з посади головного тренера.

Зазначається, що це не перший випадок, коли "королівський" клуб використовує таку можливість.

Подібна опція була у 2018 році у контракті Сантьяго Соларі. Коли у березні 2019-го аргентинця звільнили, його попросили залишитись у Реалі на іншій посаді. Він працював у клубі до 2021 року на різних напрямках, але у 2022 році Соларі затвердився у мадридському клубі на посаді директора з професійного футболу.