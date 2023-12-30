Іспанія

Іспанський гравець попрацював з обома тренерами.

Півзахисник Барселони Оріоль Ромеу поділився думкою щодо колишнього та нинішнього тренера каталонського клубу, Пепа Гвардіоли та Хаві. Його слова наводить Marca.

"Гвардіола – геній. Це тренер, який дуже швидко виявляє проблеми у грі суперника та пропонує своїм футболістам варіанти, як цим скористатися. Його відмінність від інших тренерів полягає в тому, що в перерві матчу він може дати справді корисні поради. За допомогою всього двох-трьох зауважень щодо гри він здатний змінити хід зустрічі.

Хаві також чудово працює на благо команди. Він оптимістична та позитивна людина, яка вміє підібрати потрібні слова в правильний момент. Він пропонує різні варіанти для покращення нашої гри", — заявив Ромеу.

Оріоль Ромеу повернувся до Барселони минулого літа, перейшовши з Жирони за 3.4 млн. євро. З того часу, 32-річний іспанець зіграв за Барсу 19 матчів та віддав одну гольову передачу.