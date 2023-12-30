Захисник знову виступатиме за іспанський клуб.
Ерік Баї (зліва), фото Вільярреал
30 грудня 2023, 17:37
Центральний захисник Ерік Баї 1 січня 2024 року знову стане гравцем Вільярреала, повідомляє офіційний сайт клубу Ла Ліги.
Після невдалого та нетривалого періоду у Бешикташі 29-річний івуарієць вирішив повернутися до Іспанії. Його новий контракт із Вільярреалом розраховано до липня 2025 року.
Зазначимо, що Баї має на своєму рахунку 47 матчів за цю команду (січень 2015 — липень 2016). Протягом них він відзначився одним голом та одним асистом.
Свого часу Вільярреал отримав за захисника 38 мільйонів євро від Манчестер Юнайтед.