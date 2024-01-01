Мрія здійснилася.
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01 січня 2024, 20:31
Півзахисник Барселони Френкі Де Йонг розповів про своє перебування у столиці Каталонії. Його слова наводить Marca.
"Я у клубі, про який завжди мріяв. Дуже задоволений у Барселоні. Зараз мені тут добре.
Важливість гравця найчастіше визначається голами та результативними передачами. На моїй позиції це не так. Я хочу бути важливим у іншому сенсі. Я все ще можу стати кращим, але поки що я не на тому рівні, на якому хочу бути.
У нас талановита команда, але ми недостатньо стабільні. Я не знаю точних причин цього", — сказав нідерландець.
Цього сезону, Френкі Де Йонг зіграв за Барсу 12 матчів та забив один гол.