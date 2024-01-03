Іспанія

Форвард може дебютувати вже в наступній грі.

Каталонська Барселона розпочала для себе 2024 рік із офіційного підписання бразильського нападника Вітора Роке, який за 40 млн євро долучився до іспанського колективу з бразильського Атлетіко Паранаенсе.

І оскільки "блаугранас" уже не вперше потрапляли в цікаві ситуації із затягуванням процесу реєстрації нових футболістів, усі чекали, що й у випадку 18-річного виконавця можливі подібні негативні для клубу процеси.

Однак ні, Барса заявила Роке на сезон та підтвердила отримання ним 19 ігрового номеру на футболці.

Очікується, що новачок може дебютувати вже в найближчому матчі проти Лас-Пальмаса в четвер, 4 січня.