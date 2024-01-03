Іспанія

Керманич Бетіса прокоментував стан команди.

Севільський Бетіс повернеться до розіграшу іспанської Ла Ліги гостьовим матчем проти Сельти з Віго в рамках дев’ятнадцятого туру.

Головний тренер "зелено-білих" Мануель Пеллегріні напередодні гри оцінив стан готовності власних підопічних.

"У Ла Лізі всі матчі складні. Тим паче, коли ти граєш на виїзді. Ми їдемо до Сельту, можливо, у не найбільш вдалий для неї час. Ця команда заслуговувала на значно кращі результати, але не досягала їх, і через це зараз перебувають у нижній частині таблиці.

Звідси я можу зробити припущення, що вони будуть відчайдушно боротися за очки. У них дуже досвідчений тренер, і вони намагатимуться здобути перемогу, тож це буде нелегка гра.

Наш перший трансфер цього року, Джонні Кардозу, щойно вийшов із відпустки, тому його поки що не буде в команді. Він молодий, у нього хороші рекомендації і, сподіваємося, він зробить великий внесок до нашої гри.

Гравці молодіжки, Менді та Бусто, тренуються з нами, у них великі перспективи на майбутнє. Обидва будуть викликані на матч у Віго, тому що в банально нас не вистачає центральних захисників. Бельєрін вибув через розтягнення, а Сабалі відсутній.

Також Фекір ще не готовий для того, щоб потрапити до стартового складу. Чаді та Абде вже в Марокко. Сабалі має бути там 6-го числа. Він має повне право грати на Кубку Африки зі своєю країною. Сподіваюся, він буде готовий на 100%, коли повернеться з цих змагань.

Я не володію всією необхідною інформацією про Кубок Африки. Але я прихильник матчів національних збірних, їм потрібен час для роботи і вони повинні мати свій простір. Кубок африканських націй у січні. Коли ви підписуєте африканських гравців, ви знаєте, що через цей турнір ви не зможете на них розраховувати, тож для нас тут новин немає.

Я вже говорив про проблеми в обороні на початку сезону, коли ми залишилися з трьома центральними захисниками. Травма Марка Бартри змусила нас відчути ці недоліки. Тепер у нас немає Чаді Ріяда, і ми маємо ті ж самі негаразди.

Сподіваюсь, із нами не станеться того, що сталося в Лізі Європи, коли ми вилетіли, можливо, через відсутність центральних захисників. Сподіваємося, що у нас більше не буде травм.

Чутки говорять про те, що Ассане Діао добре проявив себе. Ми знаємо фінансові потреби клубу, і якщо гравця можна буде замінити й відповідна пропозиція щодо нього надійде, то цей трансфер обов'язково станеться. Але зараз для мене немає нікого, хто міг би піти кудись до іншого клубу.

Мій переїзд до Саудівської Аравії? Я вагався, тому що в Аравії планують робити щось важливе у локальному футболі. Сподіваюся, це спрацює, адже чим більше буде місць з розвиненим футболом, тим краще.

Але я відчував зобов'язання, особливо перед уболівальниками Бетіса, і я не хотів кидати проєкт на пів шляху. Для цього не було ніяких підстав. Я анітрохи не шкодую про це. Я вже говорив, що хотів би поїхати до Аравії, тому що вони здійснюють важливий проект з економічної та спортивної точки зору", — заявив чилійський фахівець.

Матч Сельта — Бетіс відбудеться 3 січня, о 20:15.