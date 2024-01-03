Іспанія

Команда Рафи Бенітеса дотиснула гостей у нервовому протистоянні.

У рамках 19-го туру іспанської Ла Ліги Сельта приймала на своєму полі Реал Бетіс, яке претендує на єврокубки у поточному сезоні, тоді як господарі — на збереження прописки у вищому дивізіоні.

У перші хвилини зустрічі команди обмінялися забити м'ячами: на гол Руїбаля реалізованим пенальті відповів Яго Аспас.

Кульмінація в цьому протистоянні відбулася у компенсований до другого тайму час, коли Сведберг таки приніс до активу Сельти непрості три очки.

Сельта - Реал Бетіс 2:1

Голи: Аспас, 16 (пен.), Сведберг, 90+6 — Руїбаль, 16