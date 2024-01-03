Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 3 січня 2024 року, 20:15.

У рамках 19-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал здобув мінімальну перемогу над Мальоркою та зберіг першу сходинку в турнірній таблиці.

Автором єдиного гола у складі "вершкових" став Антоніо Рюдігер, тоді як український голкіпер Андрій Лунін зберіг свої ворота "сухими", оскільки гравці Мальорки жодного разу не завдали удару в площину його воріт.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Мадрид — Мальорка в 19 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Реал — Мальорка 1:0

Гол: Рюдігер, 78



Реал: Лунін — Карвахаль, Чуамені, Рюдігер, Фран Гонсалес — Кроос (Хоселу, 67) — Вальверде, Модрич (Себальйос, 85) — Беллінгем — Родріго (Васкес, 85), Вінісіус (Діас, 60).



Мальорка: Райкович — Маффео, Гонсалес, Раїльйо, Настасич, ван дер Гейден (Лато, 46) — Санчес (Ндіає, 83), Морланес (Маскарель, 74), Коста, Д. Родрігес (Дардер, 73) — Ларін (Абдон, 73).



Попередження: Родріго, Лунін — ван дер Гейден, Настасич, Маффео