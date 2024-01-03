Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 3 січня 2024 року, 20:15.
Реал Мадрид — Мальорка, getty images
03 січня 2024, 23:20
У рамках 19-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал здобув мінімальну перемогу над Мальоркою та зберіг першу сходинку в турнірній таблиці.
Автором єдиного гола у складі "вершкових" став Антоніо Рюдігер, тоді як український голкіпер Андрій Лунін зберіг свої ворота "сухими", оскільки гравці Мальорки жодного разу не завдали удару в площину його воріт.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Мадрид — Мальорка в 19 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:
Реал — Мальорка 1:0
Гол: Рюдігер, 78
Реал: Лунін — Карвахаль, Чуамені, Рюдігер, Фран Гонсалес — Кроос (Хоселу, 67) — Вальверде, Модрич (Себальйос, 85) — Беллінгем — Родріго (Васкес, 85), Вінісіус (Діас, 60).
Мальорка: Райкович — Маффео, Гонсалес, Раїльйо, Настасич, ван дер Гейден (Лато, 46) — Санчес (Ндіає, 83), Морланес (Маскарель, 74), Коста, Д. Родрігес (Дардер, 73) — Ларін (Абдон, 73).
Попередження: Родріго, Лунін — ван дер Гейден, Настасич, Маффео