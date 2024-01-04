Іспанія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті впевнений, що півзахисник Арда Гюлер стане важливим виконавцем для його команди.

"З ним все добре, він спокійний і дуже радий повернутися до роботи з командою. Йому 18 років, я пам'ятаю про це. Не хвилюйтеся, він буде дуже важливим гравцем зараз, так і в майбутньому.

Усім треба набратися терпіння. Я готовий потерпіти, і він також. Він отримає свої хвилини", — наводить слова Анчелотті AS.

У вчорашньому матчі Ла Ліги проти Мальорки (1:0) Гюлер, який уперше потрапив у заявку на матч Реала, не вийшов на поле.