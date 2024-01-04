Іспанія

Іспанський фахівець вірить у свою команду.

Головний тренер Барселони Хаві заявив, що вірить у перемогу в чемпіонаті Іспанії цього сезону. Цитує його Mundo Deportivo

"Вважаю ці гравці достатньо сильні, щоб виграти Ла Лігу, адже ми зробили це в минулому сезоні. Я переконаний, що ми здатні поборотися за титули цього сезону.

Мене непокоїть оборона. Навіть забиваючи 2-3 голи, ми часом не могли перемогти через помилки у захисті. Ми пропускаємо занадто багато", — заявив іспанець.

Наразі, Барселона йде на четвертому місці у іспанський Ла Лізі, відстаючи від лідируючих Реала та Жирони на десять пунктів, маючи одну гру в запасі.