На стадії 1/16 фіналу підопічним Мічела протистоятиме Ельче.
Віктор Циганков, Getty Images
05 січня 2024, 15:18
Завтра, 6 січня, Жирона гостюватиме в Ельче у рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Поза заявкою гостей опинився українець Віктор Циганков.
Правий вінгер продовжує відновлюватися після травми. Проте, можливість допомогти Жироні у суботньому поєдинку має центральний нападник Артем Довбик.
Завтрашній матч проти Ельче розпочнеться о 19:00 за київським часом. Майбутній суперник підопічних Мічела наразі посідає 12-те з 22-х місць турнірної таблиці другого іспанського дивізіону.