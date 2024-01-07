Іспанія

Іспанський фахівець визнає потужність конкурентів.

Головний тренер Барселони Хаві відзначив виступи мадридського Реала та Жирони у Ла Лізі цього сезону. Цитує іспанця Marca.

"Нам потрібно додавати та не думати про цифри у таблиці. Треба йти вперед крок за кроком. До того ж, попереду у нас новий турнір (Суперкубок Іспанії ред.).

Треба йти від гри до гри. Повторювати такі матчі, як із Атлетіко. Останні хвилини проти Реала. Та гра надає нам рішучості та впевненості.

Минулого сезону ми були чудові. Цього сезону перша половина була не така погана, але Жирона та Реал виступають на видатному рівні", — сказав іспанець.

Сьогодні, Барселона зіграє на виїзді проти Барбастро в рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.