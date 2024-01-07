Іспанія

Важкий сезон для іспанського фахівця.

Головний тренер Барселони Хаві мотивує своїх гравців перед матчем в рамках Кубку Іспанії з представником четвертого іспанського дивізіону Барбастро. Цитує іспанця Marca.

"В цій грі ми мало що можемо придбати, але багато чого можемо втратити. Ми є фаворитами з великим відривом, і не тільки через різницю в лігах. Але нам потрібно уважно поставитися до цієї гри.

Барбастро чекає матч всього життя. Ця команда звикла грати прямолінійно. Ми вже мали проблеми з Інтерсіті минулого сезону і практика показує, що легко нам не буде.

Наша мета – дійти до фіналу та перемогти у ньому.

Важливо поставитися до суперника з повагою. Якщо ми думатимемо, що буде легко, то це стане помилкою. Суперник має дуже потрібні риси: віра, хоробрість, агресія. На стадіоні буде чудова атмосфера, тож буде складно. Одна помилка може призвести до нашого вильоту", — сказав Хаві.

Сьогодні, Барселона зіграє на виїзді проти Барбастро в рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.