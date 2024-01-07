Іспанія

Керманич Жирони прокоментував кубкову перемогу над Ельче.

Каталонська Жирона напередодні в гостьовому матчі вибила Ельче з Кубку Іспанії на стадії 1/16 фіналу.

Після завершення гри головний тренер "червоно-білих" Мічел прокоментував успіх власного клубу.

"Я щасливий, тому що ми вийшли до наступного раунду змагань, що є дуже важливим викликом, і ми можемо дивитися на це з оптимізмом. Гравці вже очікують на суперника в наступному раунді, щоб зіткнутись із новим викликом із позитивною енергією та великим ентузіазмом.

Хто ним стане? Неважливо. Але я хотів би, щоб це був домашній для нас матч, тому що вболівальники теж заслуговують подивитись кубкову гру, і нам було б приємно мати підтримку наших фанатів.

Стан Еріка Гарсії? Було схоже, що це більше м'язова проблема. Це правда, що він пережив важкі часи з великою кількістю критики, але ця безперервність гри щотижня пішла йому на користь. Ерік — гравець із неабияким талантом, і я завжди казав, що він є доповненням, яке значно покращить нас.

Виклик до національної збірної на Євро — цього дуже складно досягти, але він гравець, який може грати за Іспанію.

У нас команда дуже високого рівня, і я завжди кажу, що кожен новий день — це великий успіх цього клубу. Дійсно, у нас упродовж цього сезону були гравці, які майже не грали, але сьогодні вони доклали вражаючих зусиль. Я розраховую на кожного до кінця сезону.

Ми не хочемо припиняти боротьбу за перемогу в жодній грі, і я не думаю, що два змагання впродовж кампанії будуть обтяжувати нас. У жодному з них ми не зобов’язані бути переможцями, але в обох ми маємо намір зайти дуже далеко.

Ми будемо змагатися на всі 100%, але мені подобається, що вболівальники в передчутті, тому що ми так само відчуваємо можливий успіх, і ми зайдемо так далеко, як це буде можливо.

У роздягальні є радість, але немає ейфорії, тому що нам цього не потрібно. Ми не програвали на виїзді вже півроку, а з початку сезону програли лише Реалу. Усі люблять перемагати, але треба також уміти й програвати та бути скромними", — заявив іспанський фахівець.

Наступний матч Жирона проведе на полі Альмерії в чемпіонаті.