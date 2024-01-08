Іспанія

Гвінейський хавбек повернувся до Іспанії на правах оренди.

Хетафе на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального півзахисника Ілайша Моріба, права на якого належать РБ Лейпциг.

20-річний гвінеєць перейшов до клубу з іспанської Ла Ліги на правах вільного агента.

Ілайш, який зосереджений на змаганнях у Кубку африканських націй з Гвінеєю, прибуде до Хетафе після завершення участі його команди в цьому змаганні.

У поточному сезоні Моріба не провів жодного матчу за Лейпциг.