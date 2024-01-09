Іспанія

Легенда Барселони стане тренером.

Ексгравець Барселони, Манчестер Юнайтед, Сарагоси та збірної Іспанії Жерар Піке оголосив на своїй сторінці у Twitter (Х), що повернеться у футбол.

З кінця 2018 року Піке є власником клубу Андорра, який зараз виступає у другому іспанському дивізіоні. Проте, 36-річний ексгравець заявив, що дуже скучив за футболом і збирається повернутися:

"Цього разу я буду не гравцем, а тренером", — зазначив Піке.

Він додав, що поділиться більш детальною інформацією наприкінці цього тижня.