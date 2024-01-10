Чергова нагорода для українського нападника.
Артем Довбик, Getty Images
10 січня 2024, 16:51
У Жироні оголосили результати голосування серед вболівальників за найкращого футболіста грудня 2023 року.
Протягом попереднього місяця 26-річний український центральний нападник відзначився чотирма голами у чотирьох матчах.
Загалом, у цьому сезоні Довбик вже взяв участь у 20 матчах Жирони у всіх турнірах, відзначившись 11 голами та 7 асистами.
Нагадаємо, за підсумками грудня українця також визнали найкращим гравцем Ла Ліги.