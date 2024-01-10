Іспанія

Чергова нагорода для українського нападника.

У Жироні оголосили результати голосування серед вболівальників за найкращого футболіста грудня 2023 року.

Протягом попереднього місяця 26-річний український центральний нападник відзначився чотирма голами у чотирьох матчах.

❤️🤍 Afició, vosaltres heu decidit que el Jugador Estrella del mes de desembre ha estat Artem Dovbyk!🌟 pic.twitter.com/SGa5OPnJri — Girona FC (@GironaFC) January 10, 2024

Загалом, у цьому сезоні Довбик вже взяв участь у 20 матчах Жирони у всіх турнірах, відзначившись 11 голами та 7 асистами.

Нагадаємо, за підсумками грудня українця також визнали найкращим гравцем Ла Ліги.