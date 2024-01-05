Іспанія

Український форвард переміг у голосуванні серед вболівальників.

Іспанська Ла Ліга офіційно оголосила результати голосування серед вболівальників за найкращого футболіста грудня 2023 року.

Нападник збірної України та Жирони Артем Довбик, який був серед номінантів за чотири забиті голи в чотирьох матчах, переміг в опитуванні та отримав нагороду за найкращого гравця минуло місяця в чемпіонаті Іспанії.

Крім того, 26-річний український центрфорвард отримав спеціальну покращену картку в футбольному симуляторі FC 24 із рейтингом 87.

Нагадаємо, що на нагороду також претендували:

- вінгер Реала Родріго Гоес — чотири матчі та два забиті м'ячі;

- форвард Хетафе Борха Майораль — чотири матчі та чотири голи;

- вінгер Атлетика Іньякі Вільямс — чотири матчі та два забиті м'ячі;

- воротар Лас-Пальмаса Альваро Вальєс — чотири матчі, два з яких на нуль при двох пропущених м'ячах.

У поточному сезоні Ла Ліги Артем Довбик наразі є найкращим гравцем турніру за системою гол+пас, забивши 11 голів та віддавши 5 асистів у 18 проведених поєдинках.