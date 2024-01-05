Український форвард переміг у голосуванні серед вболівальників.
Артем Довбик, Жирона
05 січня 2024, 19:19
Іспанська Ла Ліга офіційно оголосила результати голосування серед вболівальників за найкращого футболіста грудня 2023 року.
Нападник збірної України та Жирони Артем Довбик, який був серед номінантів за чотири забиті голи в чотирьох матчах, переміг в опитуванні та отримав нагороду за найкращого гравця минуло місяця в чемпіонаті Іспанії.
Крім того, 26-річний український центрфорвард отримав спеціальну покращену картку в футбольному симуляторі FC 24 із рейтингом 87.
Нагадаємо, що на нагороду також претендували:
- вінгер Реала Родріго Гоес — чотири матчі та два забиті м'ячі;
- форвард Хетафе Борха Майораль — чотири матчі та чотири голи;
- вінгер Атлетика Іньякі Вільямс — чотири матчі та два забиті м'ячі;
- воротар Лас-Пальмаса Альваро Вальєс — чотири матчі, два з яких на нуль при двох пропущених м'ячах.
У поточному сезоні Ла Ліги Артем Довбик наразі є найкращим гравцем турніру за системою гол+пас, забивши 11 голів та віддавши 5 асистів у 18 проведених поєдинках.