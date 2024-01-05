Іспанська Ла Ліга офіційно оголосила результати голосування серед вболівальників за найкращого футболіста грудня 2023 року.

Нападник збірної України та Жирони Артем Довбик, який був серед номінантів за чотири забиті голи в чотирьох матчах, переміг в опитуванні та отримав нагороду за найкращого гравця минуло місяця в чемпіонаті Іспанії. 

Крім того, 26-річний український центрфорвард отримав спеціальну покращену картку в футбольному симуляторі FC 24 із рейтингом 87.

Нагадаємо, що на нагороду також претендували:

- вінгер Реала Родріго Гоес — чотири матчі та два забиті м'ячі;
- форвард Хетафе Борха Майораль — чотири матчі та чотири голи;
- вінгер Атлетика Іньякі Вільямс — чотири матчі та два забиті м'ячі;
- воротар Лас-Пальмаса Альваро Вальєс — чотири матчі, два з яких на нуль при двох пропущених м'ячах.

У поточному сезоні Ла Ліги Артем Довбик наразі є найкращим гравцем турніру за системою гол+пас, забивши 11 голів та віддавши 5 асистів у 18 проведених поєдинках.