Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 20-го туру Прімери, який пройде 14 січня та розпочнеться о 15:00.

У рамках двадцятого туру іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Альмерія та Жирона. Поєдинок обіцяє бути нелегким для обох колективів.

АЛЬМЕРІЯ — ЖИРОНА

НЕДІЛЯ, 14 СІЧНЯ, 15:00. ХУЕГОС МЕДІТЕРРАНЕОС, АЛЬМЕРІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАТЕО БУСКЕТС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Ще рік тому ця зустріч не викликала б особливих емоцій. Тепер нас чекає протистояння між командою, яка бореться за титул чемпіона Іспанії, і колективом з зони вильоту, що намагається грати краще.

Звісно, Жирона є явним фаворитом і має хороші шанси на перемогу в цьому матчі. Альмерія ще не вигравала цього сезону, отже виграти в нинішнього опонента буде непросто.

Особливо враховуючи стиль гри і хорошу результативність. Цікаво, що іспанська несподіванка все ще є командою, яка забиває найбільше голів у поточному сезоні! У цьому протистоянні буде можливість продовжити дані успіхи.

В обороні є питання до колективу Мічела. У попередніх п'яти іграх лише раз вдалося зіграти сухий матч. З огляду на те, що Альмерія гратиме вдома, можливо, господарям вдасться забити хоча б один гол у цій зустрічі.

Віктор Циганков і Артем Довбик мають бути готові до протистояння, отже чекаємо на чергові результативні дії від одних з головних лідерів команди.

Буде цікаво і скоріше за все доволі результативно.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Альмерія: Машиміану — Пубіль, Гонсалес, Монтес, Акієме — Лопі, Робертоне — Ембарба, Аррібас, Рамазані — Баптістао

Жирона: Гассаніга — Коуто, Хуанпе, Блінд, Гутьєррес — Циганков, Мартін, А. Гарсія, Торре, Савіо — Довбик

Не зіграють: Баба, Коне, Мендес, Пуйгмаль — Артеро, Вілья, Е. Гарсія, Лопес, Рока, Хастін

Під питанням: Суарес — Б. Гарсія

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