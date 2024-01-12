Іспанія

Попереду фінал Суперкубка Іспанії.

Вчора, у півфіналі Суперкубку Іспанії Барселона досить спокійно перемогла Осасуну (2:0). Віце-президент каталонського клубу Рафаель Юсте висловився з приводу роботи головного тренера команди Хаві.

"Ми дуже, дуже задоволені роботою Хаві та всього його штабу.

Ми задоволені тим, як він будує команду, що надзвичайно складно робити, як він поєднує молодь з ветеранами, тим, як він справляється з тиском.

Ми дуже задоволені Хаві та впевнені у його методах. Немає жодного шансу, що він нас покине найближчим часом", — сказав топ-менеджер Барси.

Фінал Суперкубку Іспанії між мадридським Реалом та Барселоною пройде 14 січня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Початок матчу о 20:00 за київським часом.