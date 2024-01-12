Іспанія

Чергова втрата для Барси.

Вінгер Барселони Рафінья отримав травму лівого стегна під час гри з Осасуною у Суперкубку Іспанії.

За інформацією The Athletic, у каталонському клубі вважають, що відновлення займе щонайменше місяць. Таким чином бразилець пропустить не тільки фінал Суперкубуку Іспаніїї проти Реала, а й всі січневі матчі Барселони в інших турнірах.

Цього сезону, Рафінья відіграв за Барсу 20 матчів, забив чотири голи та віддав сім результативних передач.