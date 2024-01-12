Колишній рефері Ла Ліги Хосе Луїс Гонсалес Гонсалес дав свідчення у "справі Негрейри". Про це повідомляє Marca.

Як зазначає джерело посилаючись на документи справи, колишній арбітр Ла Ліги у розмові з представниками Громадянської гвардії Іспанії поділився думкою про співпрацю каталонського клубу з тепер вже колишнім віце-президентом технічного комітету суддів Хосе Негрейрою.

"Пусті" звіти про суддів — це була проста формальність для того, щоб виправдати виплати. Моя думка така: Негрейра домовився з директорами чи членами футбольного клубу Барселона, щоб отримати приватну вигоду від цих виплат та розподілити їх між собою", — заявив колишній футбольний суддя.

Нагадаємо, у вересні минулого року, голова Слідчого суду міста Барселона Хоакін Агірре звинуватив ФК Барселону у хабарництві у справі колишнього віце-президента технічного комітету суддів Королівської федерації футболу Іспанії Хосе Марії Енрікеса Негрейри.

"Я так розумію, Барселона хотіла отримати якусь спортивну вигоду від співпраці з Негрейрою. Хосе Марія дав їм зрозуміти, що має певний вплив на арбітрів.