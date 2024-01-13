Іспанія

Чесно.

Напередодні фіналу Суперкубка Іспанії, головний тренер мадридського Реалу Карло Анчелотті поспілкувався з журналістами. Цитує італійця Mundo Deportivo.

"Це змагання, яке закінчиться завтра, є дуже важливим для нас, але є й інші речі. Завтра буде рівна гра, двох рівних команд. Результат фіналу вирішують дрібниці. Це буде видовище.

У Хаві немає мого досвіду, але його послужний список дуже солідний. Тренерська думка, яку він несе, допомагає йому. Він дуже добре справляється зі своїми обов'язками.

Я вже знаю, хто завтра буде грати у воротах, але вам не скажу.

Якщо ми зіграємо краще за Барселону, ми переможемо. Але я також був би радий нашій перемозі, навіть якби ми її не заслуговували", — сказав Анчелотті.

Фінал Суперкубку Іспанії між мадридським Реалом та Барселоною пройде 14 січня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Початок матчу о 20:00 за київським часом.