Іспанія

А Реал мотивує Барса.

Напередодні фіналу Суперкубка Іспанії, головний тренер Барселони Хаві відвідав передматчеву прес-конферецію. Його слова наводить Marca.

"Реал стає сильнішим під впливом сильної Барселони. Якщо ми брали титул, то мали пройти Реал.

Минулорічний фінал, перемога над ними у Ла Лізі, півфінал Кубка, який вони виграли. Вони реагують, коли бачать сильну Барсу. Останніми роками ми зрівнялися з Реалом за кількістю трофеїв.

Я спокійніший, ніж торік, у мене більше впевненості після завоювання двох трофеїв. Я не пам'ятаю, щоб Реал не мав голоду.

Вони реагують більш потужно, коли бачать сильну Барсу. Ми можемо конкурувати із ними. Ми тут, щоб вигравати трофеї, Реал мотивує мене і ми віддамо всі сили, щоб завтра здобути перемогу", — заявив іспанський фахівець.

Фінал Суперкубку Іспанії між мадридським Реалом та Барселоною пройде 14 січня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Початок матчу о 20:00 за київським часом.