Іспанія

Команди не відзначились забитими голами (0:0).

В рамках поєдинку двадцятого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії Жирона грала на виїзді проти Альмерії. В стартовому складі гостей з перших хвилин з'явиться Артем Довбик, тоді як Віктор Циганков залишився у запасі. Альмерія провалила першу половину сезону, але прагнули порадувати своїх вболівальників.

З перших хвилин команда Мічела заволоділа м'ячем, але не могла підібратись до володінь Машиміану. Згодом Альмерія відчула, що не найбільш основний склад Жирони не може влаштувати повноцінний натиск, та сміливо пішла в атаку. Перший момент виник, коли Аррібас непогано пробив з-за меж штрафного майданчика — Гассаніга врятував свою команду та перевів м'яч на кутовий.

Жирона відповіла своїм моментом трохи пізніше - Валері змістився в центр та покотив на Блінда, який потужно пробив в кут, але Машиміану врятував свою команду. В Жирони мало що виходила в атаці, бо критично не вистачало загострюючи передач. А ось Альмерія цілком могла відкрити рахунок - Аррібас вилетів до м'яча після скидання від Акієме від лицьової лінії, але не зміг влучно пробити з декількох метрів.

Команди пішли відпочивати за рахунку 0:0, а в другому таймі Альмерії продовжила дивувати. Спочатку Акієме підтримав атаку лівим флангом та прострілив в центр, звідки відбувся удар в один дотик, але Гассаніга грамотно обрав позицію та відбив удар Баптістао. Згодом Аррібас змістився в центр та потужно пробив з лівої, але трохи влучності йому забракло — м'яч розминувся з дальнім кутом.

Мічел зрозумів, що таким складом йому гру не виграти та випустив Циганкова, Савіо та Стуані. Жирона почала діяти більш гостро, але довести справу до влучного завершального удару не вдавалось. Втім, гості занадто повірили у свої сили та пропустили контрвипад, в завершальній стадії якого Алейш Гарсія не пустив Фернандеса на ударну позицію та отримав червону картку за фол останньої надії.

Жирона та Альмерія намагались вирвати перемогу на останніх хвилинах, але жоден з підходів не завершився голом. Фінальний свисток арбітра зафіксував нічию, яка навряд чи влаштувала хоча б одну з команд.

Альмерія — Жирона 0:0

Альмерія: Машиміану — Пубіль (Рамазані, 68), Гонсалес (Посо, 63), Монтес (Сууарес, 85), Чумі, Акієме — Лопі, Робертоне — Ембарба (Мелеро, 69), Аррібас (Каїкі, 84) — Баптістао

Жирона: Гассаніга — Арнау, Хуанпе, Блінд, Гутьєррес — Коуто (Циганков, 57), Мартінес, Мартін, А. Гарсія, Торре (Соліс, 57), Валері (Савіо, 67) — Довбик (Стуані, 67)

Попередження: Баптістао, Акієме, Монтес, Каїкі — Валері, Хуанпе, Савіо

Вилучення: Алейш Гарсія, 80