Іспанія

"Нервіонці" цього сезону борються за виживання у Ла Лізі.

Іспанська Севілья орендувала півзахисника Манчестер Юнайтед Ганнібала Межбрі. Про це повідомляє Фабриціо Романо.

Зазначається, що "манкуніанці" та "нервіонці" повністю погодили перехід 20-річного тунісця на правах оренди. Гравець вже знаходиться в розташуванні нового клубу та підписав контракт.

Андалусійський клуб також буде мати право подальшого викупу півзахисника за 20 мільйонів євро. Зазначається, що компанія Ineos, яка володіє 25% акцій МЮ, зажадала включити до угоди пункт про зворотний викуп гравця.

Цього сезону, Ганнібал Межбрі відіграв за Манчестер Юнайтед десять матчів та забив один гол.