Іспанія

Іспанський клуб орендував молодого хавбека з правом викупу.

Севілья на своєму офіційному сайті оголосила про підписання центрального півзахисника Ганнібала Межбрі, права на якого належать Манчестер Юнайтед.

30-річний хавбек збірної Тунісу приєднався до андалусійців на правах оренди, яка буде розрахована до кінця поточного сезону.

Втім, після завершення орендної угоди в Севільї буде право викупити Ганнібала на постійній основі. За інформацією ЗМІ, сума трансферу влітку в такому разі становитиме близько 20 мільйонів євро, включно з бонусами.

Зазначимо, що Ганнібал перебуває в системі Манчестер Юнайтед із літа 2019 року, коли його підписали з академії Монако за 10 мільйонів євро. З того моменту він провів за першу команду "червоних дияволів" 13 матчів у всіх турнірах, в яких він забив один гол.