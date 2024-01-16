Іспанія

Однак малоймовірно, що іспанця звільнять до кінця сезону.

Футболісти Барселони втрачають віру у Хаві, повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, деякі важливі футболісти вже зневірилися в іспанці.

Скептичні настрої цих футболістів виникли ще до поразки від Реала в матчі за Суперкубок Іспанії (1:4).

В оточенні Хаві визнають, що у команді з більш ніж 20 гравців завжди можуть бути незадоволені. Проте у штабі вважають, що більшість гравців, як і раніше, підтримують ідеї тренера.

Водночас його звільнення до кінця сезону залишається малоймовірним – як через фінансові проблеми каталонців, так і через відсутність відповідних кандидатів на посаду нового тренера.

Нагадаємо, що цього сезону Барселона займає четверте місце в Ла Лізі (41 очко після 19 турів).