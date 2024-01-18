Іспанія

Команда Мічела на тлі невдалої гри в чемпіонаті розвіяла будь-які сумніви щодо власних кондицій.

Стадія 1/8 фіналу Кубка Іспанії була тією подією, якій у цій країні вирішили присвятити тиждень, що слідував за запеклими протистояннями в рамках Суперкубка, перемогу в якому здобув мадридський Реал. І саме з акцентом на боротьбу за ще один трофей поміж "бланкос" та каталонською Жироною й оцінювали гру на Монтіліві, у рамках якої команда Мічела приймала ще один столичний колектив — Райо Вальєкано.

Цього разу нападник Артем Довбик отримав можливість трохи відпочити, бо тренерський штаб залишив його на лаві для запасних на всю гру. А ось Віктор Циганков свої дорогоцінні хвилини на полі на тлі важкого пошкодження все ж таки отримав, і нехай його поміняли в другому таймі, але все ж таки суто із стратегічних міркувань та з прицілом на гру в Ла Лізі проти Севільї, що, взагалі-то, має відбутись цими вихідними.

Але Жирона на старті звітного протистояння відіграла настільки потужно, що сміливо могла відпочивати решту ігрового часу, що й неприховано робила прямо перед нашими очима. Райо опинився під тиском від самого початку гри, тож його ротація в захисті в підсумку зіграла злий жарт, а резервний воротар Дані Карденас нахапався голів.

Усе розпочиналось із Циганкова на 16 хвилині, який прискорив атаку через правий фланг, а з його передачі до штрафного Порту викотив під порожні ворота для Стуані. Той-таки Порту вже в наступній атаці опинився на протилежному боці чужих володінь, де атакував Муміна, а суперник його незграбно відправив на газон. Стуані цього разу паненкою в центр воріт забив із пенальті, тож побиття тривало й надалі.

Райо з таким сценарієм був не згоден, але кому це цікаво, якщо гості нічого притомного в атаці не могли продемонструвати? Натомість вони пропустили ще й утретє, тож ні про яку перемогу вже не йшлось. І знову все розпочинав Циганков подачею кутового з лівого флангу, після чого з другої спроби м’яч доставили Блінду перед воротами під завершальний удар.

Тільки після цього Райо знайшов сили на відповідь, і після грубої помилки Соліса перед власним штрафним Нтека якось заштовхав м’яч у ворота з гострого кута, тож "сухого" матчу в резервіста Дієго Карлоса також не вийшло. Навіть якась нервозність у гравців з’явилась після цього, тож ми побачили сутичку та протистояння характерів. Але не в плані футболу — тут усе було зрозуміло.

Напевно, десь це відчувала й Жирона, але ж не настільки непохитною була її перевага за рахунком, аби демонструвати настільки необачну гру в захисті після перерви. Могли й догратись, але не з цим Райо, для якого що не момент, то в кращому випадку справа доходила просто до удару в бік воріт.

Під завісу матчу команда Мічела трохи пограла у футбол із відкритим центром поля, чому радо сприяли суперники, але ні ті, ні інші на рахунок уже не мали впливу. Отже, фінальний свисток арбітра Хорхе Фігероа Васкеса з Андалусії відправив до чвертьфіналу Кубка Іспанії каталонську Жирону вдруге за її історію, тоді як мадридський Райо Вальєкано завершив виступи в цьогорічному розіграші цього турніру.— Райо Вальєкано 3:1Стуані, 16, 19 (пен.), Блінд, 27 — Нтека, 36Карлос — Арнау (Коуту, 46), Хуанпе (Яакобішвілі, 46), Блінд, Гутьєррес — Порту, Соліс (Мартін, 74), Еррера (Валері, 60) — Циганков (Алейш Гарсія, 60), Стуані, Савіо.Карденас — Ратіу, Мартін, Мумін, Чавварія — У. Лопес, Валентін (Посо, 82) — Паласон (Альваро Гарсія, 66), Нтека, Де Фрутос (Фалькао, 75) — Де Томас (Трехо, 66).Попередження: Стуані — Нтека