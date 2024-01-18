Іспанія

Баски підсилюють атаку.

Реал Сосьєдад оформив трансфер нападника Шеральдо Беккера з берлинського Уніона. Про це повідомляє офіційний сайт баскського клубу.

Сума трансферу склала три мільйони євро. Контракт підписан до 20 червня 2026 року. Футболіст виступатиме за нову команду під 11-м номером.

Зазначається, що 28-річний сурінамець зможе брати участь у поточному розіграші Ліги чемпіонів, незважаючи на виступи у цьому турнірі за Уніон на груповому етапі.

Цього сезону, Шеральдо Беккер відіграв за Уніон Берлін 18 матчів, забив три голи та віддав дві результативні передачі.