Іспанія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 21-го туру чемпіонату Іспанії, який пройде 21 січня і розпочнеться о 19:30.

У рамках 21 туру іспанської Ла Ліги на нас чекає протистояння між Борнмутом та Ліверпулем, яке пройде на Віталіті Стедіум.

[*] — поточна позиція в таблиці Ла Ліги

НЕДІЛЯ, 21 СІЧНЯ, 19:30. БЕНІТО ВІЛЬЯМАРІН, СЕВІЛЬЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХЕСУС ХІЛЬ МАНСАНО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO