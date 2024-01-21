У рамках 21 туру іспанської Ла Ліги на нас чекає протистояння між Борнмутом та Ліверпулем, яке пройде на Віталіті Стедіум.

[*] — поточна позиція в таблиці Ла Ліги

[7] РЕАЛ БЕТІС — БАРСЕЛОНА [4]

НЕДІЛЯ, 21 СІЧНЯ, 19:30. БЕНІТО ВІЛЬЯМАРІН, СЕВІЛЬЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХЕСУС ХІЛЬ МАНСАНО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

 
 
 
 

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Хаві Ернандеса. Так, на перемогу Барселони пропонується коефіцієнт 1,85, тоді як потенційний успіх Бетіса оцінюється показником 4,35. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,90. 

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал Бетіс: Руї Сілва — Бусто, Песселья, Сократіс, Міранда — Гвідо Родрігес, Рока — Луїс Енріке, Іско, Діао — Вілліан Жозе

Барселона: Пенья — Кунде, Араухо, Крістенсен, Бальде — Френкі де Йонг, Педрі, Гюндоган — Ямал, Левандовські, Ферран

Не зіграють: Бартра, Браво, Руїбаль, Ріад, Сабалі, Еззалзулі — тер Штеген, Гаві, Маркос Алонсо, Іньїго Мартінес, Рафінья, Канселу

Під питанням: Айосе Перес, Гвідо Родрігес — ...

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