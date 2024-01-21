Football.ua представляє прев'ю до матчу 21-го туру чемпіонату Іспанії, який пройде 21 січня і розпочнеться о 19:30.
Бетіс - Барселона, getty images
21 січня 2024, 07:15
У рамках 21 туру іспанської Ла Ліги на нас чекає протистояння між Борнмутом та Ліверпулем, яке пройде на Віталіті Стедіум.
[*] — поточна позиція в таблиці Ла Ліги
НЕДІЛЯ, 21 СІЧНЯ, 19:30. БЕНІТО ВІЛЬЯМАРІН, СЕВІЛЬЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХЕСУС ХІЛЬ МАНСАНО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Хаві Ернандеса. Так, на перемогу Барселони пропонується коефіцієнт 1,85, тоді як потенційний успіх Бетіса оцінюється показником 4,35. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,90.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Реал Бетіс: Руї Сілва — Бусто, Песселья, Сократіс, Міранда — Гвідо Родрігес, Рока — Луїс Енріке, Іско, Діао — Вілліан Жозе
Барселона: Пенья — Кунде, Араухо, Крістенсен, Бальде — Френкі де Йонг, Педрі, Гюндоган — Ямал, Левандовські, Ферран
Не зіграють: Бартра, Браво, Руїбаль, Ріад, Сабалі, Еззалзулі — тер Штеген, Гаві, Маркос Алонсо, Іньїго Мартінес, Рафінья, Канселу
Під питанням: Айосе Перес, Гвідо Родрігес — ...
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