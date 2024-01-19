Іспанія

Шикарний матч пройшов на Ванда Метрополітано.

В рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії, Атлетіко в запеклому "мадридському дербі" перестріляв Реал (4:2). Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті дав коментар за підсумками програного матчу.

"Ми віддали всі сили, мені нема в чому дорікнути гравцям. Це дербі, воно було таким, як всі дербі.

Вінісіусу було складніше грати у першому таймі, але у другому він грав ключову роль, постійно загрожував воротам суперника та загалом провів дуже сильний матч.

Я не хочу аналізувати дії окремих футболістів. За нічийного рахунку ми могли б краще контролювати гру. Десь не треба було форсувати ситуацію – це гріх молодості.

Реал опинився в менш вигідному становищі, ніж Атлетіко, тому що вони могли готуватися до гри цілий тиждень. Але наша команда боролася і не виглядала втомленою. Мені не здавалося, що у додатковий час ми фізично просіли.

Ми надійно граємо в захисті у Ла Лізі, але у кубках виходить менш надійно. Атлетіко забиває багато голів, особливо на своєму полі. Ми пропускали, але ми також багато забили супернику, просто він забив більше", — заявив італійський фахівець.