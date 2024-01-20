Іспанія

Італієць не бачить жодних проблем.

В рамках 21-го туру іспанської Ла Ліги, мадридський Реал буде приймати головного аутсайдера чемпіонату Альмерію. Напередодні матчу, головний тренер "королівського" клубу Карло Анчелотті поспілкувався з журналістами.

"Це важливий момент сезону, тому що у нас попереду п'ять матчів чемпіонату перед поновленням Ліги чемпіонів, і ми хочемо досягти успіху в них. Наша команда сильна.

Ми зосереджені на завтрашній грі та проведемо матч із якісною командою, яку треба поважати. Вони, як і раніше, боєздатні і боротимуться у завтрашньому матчі до кінця. Ми маємо бути готові

Я не згоден із критикою на нашу адресу після поразки від Атлетіко.

Я спостерігаю і стежу за тим, що відбувається у роздягальні. Ми продовжуємо демонструвати хорошу динаміку і, як і раніше, максимально вмотивовані. Команда дуже добре показує себе та грає у яскравий футбол. За винятком окремих ігор, всі наші матчі відбуваються на високому рівні.

Я довіряю існуючій футбольній арбітражній системі в Іспанії. Те, що сталося із Барселоною, перебуває під слідством. Ми просто маємо почекати", — заявив італійський фахівець.

Гра між Реалом та Альмерією відбудеться 21-го січня, о 17:15 за київським часом.