Італієць не бачить жодних проблем.
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20 січня 2024, 15:55
В рамках 21-го туру іспанської Ла Ліги, мадридський Реал буде приймати головного аутсайдера чемпіонату Альмерію. Напередодні матчу, головний тренер "королівського" клубу Карло Анчелотті поспілкувався з журналістами.
"Це важливий момент сезону, тому що у нас попереду п'ять матчів чемпіонату перед поновленням Ліги чемпіонів, і ми хочемо досягти успіху в них. Наша команда сильна.
Ми зосереджені на завтрашній грі та проведемо матч із якісною командою, яку треба поважати. Вони, як і раніше, боєздатні і боротимуться у завтрашньому матчі до кінця. Ми маємо бути готові
Я не згоден із критикою на нашу адресу після поразки від Атлетіко.
Я спостерігаю і стежу за тим, що відбувається у роздягальні. Ми продовжуємо демонструвати хорошу динаміку і, як і раніше, максимально вмотивовані. Команда дуже добре показує себе та грає у яскравий футбол. За винятком окремих ігор, всі наші матчі відбуваються на високому рівні.
Я довіряю існуючій футбольній арбітражній системі в Іспанії. Те, що сталося із Барселоною, перебуває під слідством. Ми просто маємо почекати", — заявив італійський фахівець.
Гра між Реалом та Альмерією відбудеться 21-го січня, о 17:15 за київським часом.