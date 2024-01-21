Іспанія

Англієць, ймовірніше за все, залишиться в АПЛ.

Опорний півзахисник Манчестер Сіті Калвін Філліпс зацікавив Барселону, але у каталонському клубі розуміють, що не зможуть підписати гравця, передає портал sport.es.

"Блаугранас" подобається 28-річний англієць і вони навіть контактували з його оточенням. Тим не менш, у Барселоні розуміють, що цей трансфер не є реалістичною опцією на зимове трансферне вікно.

Підписати гравця Барселоні вкотре заважають проблеми з ФФП — каталонці не зможуть зареєструвати Філліпса, навіть якщо зуміють домовитися з ним і Манчестер Сіті про перехід.

Орендна угода з одним із клубів АПЛ залишається найбільш вірогідним сценарієм продовження кар'єри півзахисника. Фаворитами у боротьбі за нього зараз називають Вест Гем і Ньюкасл.

Контракт Філліпса з манкуніанцям розраховано до кінця 2028 року. У цьому сезоні він взяв участь у 10 матчах у всіх турнірах, відзначившись голом.