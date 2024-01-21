Іспанія

Впевнена заява нідерландця.

Півзахисник Барселони Френкі Де Йонг висловився про перспективи його команди в боротьбі на перемогу у Ла Лізі. Цитує нідерландця Marca.

"Ми втратили очки, які не повинні були втрачати, і тепер маємо додавати, ми знаємо це. У нас є необхідна якість, але іноді не вистачає сили та концентрації.

Перемога в Ла Лізі також залежить від мадридського Реала та Жирони. Однак, якщо наша команда додасть, то у нас буде шанс виграти турнір. Ми, як і раніше, претенденти на перемогу в Ла Лізі", — заявив гравець Барси.

Сьогодні, о 19:30, в рамках 22-го туру Ла Ліги, "блаугранас" зіграють проти Бетіса. Наразі, Барса посідає четверту сходинку у чемпіонаті Іспанії, відстаючи від лідируючого Реала на вісім пунктів, маючи на одну зіграну гру менше.