Іспанія

Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

2024 календарний рік несеться й уже розпочався останній повний тиждень січня. Як? Так швидко? Воно й не дивно, бо за всім цими футбольними подіями тільки й устигай стежити. Але найближчі сім днів будуть помірно інтенсивними — "усього-то" Суперкубок Італії розіграти й у Ла Лізі з Серією A певні питання вирішити. У двох випадках із трьох ітиметься про міланський Інтер.

Наполі — Інтер

Понеділок, 22 січня, 21:00. Стадіон університету короля Сауда (Ер-Ріяд, Саудівська Аравія)

Вирішальний матч за Суперкубок Італії таки було зведено до формату, коли чинний чемпіон країни протистоїть володарю Кубка, тож у футбольних перфекціоністів жодну з систем не було порушено. Але наскільки неаполітанський Наполі в його поточному стані здатен протистояти такому міланському Інтеру, яким ми побачили команду Сімоне Індзагі в півфінальній грі проти римського Лаціо (3:0)? Здається, що зазіхання на хоча б два трофеї за підсумками поточної кампанії для "нерадзуррі" не виглядають беззмістовними.

"Партенопеї", звісно, теж поступово повертаються до перемог. Але коли Вальтер Маццаррі по пів години наголошує на вистражданому успіху в матчі проти Салернітани, то радше виникає більше запитань, аніж упевненості в силі чинного володаря скудетто. Хоча Фіорентину в півфіналі таки обіграли з певним запасом (3:0), із цим важко не погодитись. То може щось таки налагоджується?

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Інтер. Коефіцієнт на перемогу команди Сімоне Індзагі становить 1,63, імовірність нічиєї оцінюється в 4,01, а успіх Баєра — у 5,45.

Барселона — Вільярреал

Субота, 27 січня, 19:30. Олімпійський стадіон Барселони (Барселона, Іспанія)

Команда Хаві в поточному сезоні може грати як завгодно, але до неї все одно буде чимало запитань. Хоча й воно не дивно, коли ти пропускаєш у Кубку Короля від команди з нижчих дивізіонів, а потім влаштовуєш героїчний порятунок. Схожий сценарій міг бути й у грі проти севільського Бетіса, але вчасно вдалось пригальмувати та все ж таки здобути перемогу.

А зараз Барса зустрінеться на власному полі з Вільярреалом у ситуації, коли три очки дуже потрібні їй для подальших натяків на боротьбу за чемпіонський титул. Але й "жовта субмарина" вже не перемагає чотири матчі поспіль, тож має хапатись за рятівні соломинки, бо так невдовзі можна й відчути дно турнірної таблиці під ногами.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Барселона. Коефіцієнт на перемогу команди Хаві становить 1,35, імовірність нічиєї оцінюється в 5,74, а успіх Вільярреала — у 7,79.

Фіорентина — Інтер

Неділя, 28 січня, 21:45. Артеміо Франкі (Флоренція, Італія)

Невідомо, як саме завершиться фінал Суперкубка Італії в понеділок, але вже в неділю міланський Інтер має повертатись на батьківщину задля не менш цікавого протистояння. Туринський Ювентус, поки "змії" були в Саудівській Аравії, захопив лідерство в чемпіонських перегонах, тож у матчі проти Фіорентини "нерадзуррі" не мають права на помилку. У першому колі вони розтрощили суперників (4:0), але цього разу Артеміо Франкі готує не менш негостинний прийом.

Команда Вінченцо Італьяно вибула з боротьби за Суперкубок країни ще в півфіналі, що не є для неї аж надто болючим ударом. Так чи інакше, допоки "фіолетові" перебувають у зоні Ліги чемпіонів УЄФА, у них мають бути інші пріоритети в цьому сезоні. Та чи затримається тут Фіо надовго? Поразка від Сассуоло та нічия проти Удінезе цьому процесу точно не сприяє, бо позаду йдуть Аталанта, Лаціо, Болонья, Рома та Наполі, які радо викинуть команду Італьяно з комфортного для неї четвертого місця. Вище, щоправда, ніхто не підніметься, але то вже інша історія.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Жирона. Коефіцієнт на перемогу команди Мічела становить 1,87, імовірність нічиєї оцінюється в 3,82, а успіх Севільї — у 4,06.