Іспанія

Гравець повернувся до іспанської Ла Ліги.

Правий вінгер Лука Ромеро приєднався до Альмерії на правах оренди, повідомляє офіційний сайт клубу Ла Ліги.

Альмерію 19-річний аргентинець представлятиме до кінця поточного сезону, після чого повернеться до Мілана. Його контракт із "россонері" розраховано до кінця червня 2027 року.

🔝 Luka Romero es rojiblanco ✍️



🤝 La UD Almería y el @acmilan llegan a un acuerdo para la cesión del futbolista hasta el final de la temporada 💪



¡Bienvenido! 🔴⚪️#LukaRomeroRojiblanco pic.twitter.com/N3dIzQKIAa — UD Almería (@U_D_Almeria) January 22, 2024

У цьому сезоні Ромеро встиг взяти участь у 5 матчах Мілана у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

Гравець вже виступав у Ла Лізі — на рахунку Ромеро один матч за Мальорку у сезоні 2019/20.