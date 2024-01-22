Гравець повернувся до іспанської Ла Ліги.
Лука Ромеро, Getty Images
22 січня 2024, 19:09
Правий вінгер Лука Ромеро приєднався до Альмерії на правах оренди, повідомляє офіційний сайт клубу Ла Ліги.
Альмерію 19-річний аргентинець представлятиме до кінця поточного сезону, після чого повернеться до Мілана. Його контракт із "россонері" розраховано до кінця червня 2027 року.
У цьому сезоні Ромеро встиг взяти участь у 5 матчах Мілана у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.
Гравець вже виступав у Ла Лізі — на рахунку Ромеро один матч за Мальорку у сезоні 2019/20.