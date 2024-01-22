Правий вінгер Лука Ромеро приєднався до Альмерії на правах оренди, повідомляє офіційний сайт клубу Ла Ліги.

Альмерію 19-річний аргентинець представлятиме до кінця поточного сезону, після чого повернеться до Мілана. Його контракт із "россонері" розраховано до кінця червня 2027 року.

У цьому сезоні Ромеро встиг взяти участь у 5 матчах Мілана у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

Гравець вже виступав у Ла Лізі — на рахунку Ромеро один матч за Мальорку у сезоні 2019/20.