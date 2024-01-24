Іспанія

"Матрацники" заплатять 500 тисяч євро та платитимуть усю зарплату італійському форварду.

Нападник туринського Ювентуса Мойзе Кін визначився зі своїм наступним клубом, вирішився продовжити кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, мадридський Атлетіко домовився про оренду 23-річного італійця, за яку буде заплачено "старій синьйорі" 500 тисяч євро.

Крім того, "матрацники" погодилися взяти на себе обов'язки щодо виплати повної суми зарплати Кіна під час орендного періоду.

Зазначається, що сторони офіційно підпишуть угоду найближчими днями — залишилися лише фінальні деталі.

У поточному сезоні Мойзе Кін провів за Ювентус 472 хвилини у 12 матчах Серії А, в яких він не відзначився жодною результативною дією, окрім двох жовтих карток.