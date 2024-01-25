Іспанія

Мюнхенський клуб усіма силами намагається зберегти канадця.

Баварія готова платити Альфонсо Девісу більше за Реал, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, Баварія не має наміру втрачати гравця і запропонувала йому новий контракт із зарплатою 10 мільйонів євро на рік. Девіс ще не відповів згодою.

Якщо захисник захоче приєднатися до Реалу, йому доведеться підписати угоду з менш вигідними фінансовими умовами.

Контракт захисника з мюнхенським клубом розрахований до літа 2025 року.

У поточному сезоні Бундесліги Девіс провів 16 матчів і віддав 3 результативні паси.