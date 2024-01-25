Мюнхенський клуб усіма силами намагається зберегти канадця.
АЛЬФОНСО ДЕВІС, GETTY IMAGES
25 січня 2024, 23:20
Баварія готова платити Альфонсо Девісу більше за Реал, повідомляє Marca.
За інформацією джерела, Баварія не має наміру втрачати гравця і запропонувала йому новий контракт із зарплатою 10 мільйонів євро на рік. Девіс ще не відповів згодою.
Якщо захисник захоче приєднатися до Реалу, йому доведеться підписати угоду з менш вигідними фінансовими умовами.
Контракт захисника з мюнхенським клубом розрахований до літа 2025 року.
У поточному сезоні Бундесліги Девіс провів 16 матчів і віддав 3 результативні паси.