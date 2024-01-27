Іспанія

Чергова втрата Барси.

Капітан Барселони Серхі Роберто не візьме участі у матчі 22-го туру іспанської Ла Ліги між Барселоною та Вільярреалом через травму. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, 31-річний футболіст відчув дискомфорт у підколінному сухожиллі на передматчевому тренуванні, про що повідомив лікаря та головного тренера команди Хаві.

Таким чином, 44-річний головний тренер Барси не зможе розраховувати вже на сімох гравців через травми. Раніше, травми отримали Тер Штеген, Бальде, Алонсо, Мартінес, Гаві та Рафінья.

Матч між Барселоною та Вільярреалом відбудеться сьогодні, о 19:30 за київським часом.