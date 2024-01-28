Іспанія

Українець в повному порядку.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті зустрівся з Андрієм Луніним та Кепою Аррісабалагою напередодні матчу з Лас-Пальмасом. Про це повідомляє видання Defensa Central.

Італієць запевнив воротарів, що зберігає довіру до кожного з них, а також сказав їм, щоб вони продовжували день у день боротися за місце у стартовому складі.

І Андрій, і Кепа розуміють, що коли Тібо Куртуа повернеться після травми, вони не будуть основними, але доти немає стовідсоткової впевненості в тому, хто з них буде першим номером.