Українець в повному порядку.
Кепа та Лунін, Getty Images
28 січня 2024, 13:25
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті зустрівся з Андрієм Луніним та Кепою Аррісабалагою напередодні матчу з Лас-Пальмасом. Про це повідомляє видання Defensa Central.
Італієць запевнив воротарів, що зберігає довіру до кожного з них, а також сказав їм, щоб вони продовжували день у день боротися за місце у стартовому складі.
І Андрій, і Кепа розуміють, що коли Тібо Куртуа повернеться після травми, вони не будуть основними, але доти немає стовідсоткової впевненості в тому, хто з них буде першим номером.
В крайньому матчі мадридського Реала проти Лас Пальмас (2:1)
, ворота "вершкових" захищав Андрій Лунін.