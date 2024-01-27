Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 27 січня 2024 року, 17:15.

У рамках 22 туру чемпіонату Іспанії мадридський Реал гостював у Лас-Пальмаса на Естадіо Гран Канарія і здобув вольову перемогу.

Першими відзначитися у цьому протистоянні вдалося господарям поля. Проте, втримати мінімальну перевагу їм не судилося — голи Вінісіуса та Чуамені забезпечили "вершковим" три очки. Для Реала ця звитяга стала п'ятою поспіль у турнірі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лас-Пальмас — Реал у 22 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Лас-Пальмас — Реал 1:2

Голи: Муньйос, 53 — Вінісіус, 65, Чуамені, 84

Лас-Пальмас: Вальєс — Марвін (Герцог, 69), Суарес, Мармоль, С. Кардона — Ель Хаддаді (Пехіньйо, 78), Муньйос (Каба, 89), Перроне, Родрігес, Молейро (Лойодіс, 69) — С. Рамірес (М. Кардона, 78)

Реал: Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Начо, Гарсія — Себальйос (Вальверде, 59), Камавінга (Чуамені, 81), Кроос — Діас (Хоселу, 59), Родріго (Гюлер, 81), Вінісіус (Менді, 90)

Попередження: Родрігес, Муньйос, Перроне — Родріго, Менді, Чуамені