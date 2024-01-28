Іспанія

Стали відомі склади команд на гру.

Жирона в рамках поєдинку 22 туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії зіграє на виїзді проти Сельти. Українці Артем Довбик та Віктор Циганков розпочнуть матч у стартовому складі.

Сельта: Гуайта — Мінгеса, Домінгес, Старфельт, Нуньєс, Санчес — Тапіа, де ла Торре — Аспас, Дjувікас, Ларсен

Запасні: Рістіч, Перес, Жаїлсон, Вільяр, Каррільо, Сведберг, Дотор, Бельтран, Родрігес, Серві, Васкес, Сотело

Жирона: Гассаніга — Коуту, Мартінес, Блінд, Гутьєррес — А. Гарсія, Еррера — Порту, Циганков, Савіо — Довбик

Запасні: Соліс, Мартін, Торре, Яакобішвілі, Фуїдіас, Артеро, Карлос, Гарсія, Стуані, Валері

Нагадаємо, початок матчу Сельта — Жирона заплановано на 15:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією матчу на нашому сайті.