Іспанія

Італійський гуру похвалив сусідів "королівського" клубу.

В рамках 20-го туру іспанської Ла Ліги, мадридський Реал зіграє перенесений матч у пригороді Мадриду проти Хетафе. Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті висловився з приводу цього двобою.

"Хетафе добре організована команда, вони грають у хороший футбол із такими якісними гравцями, як Майораль, який забив вже 14 голів у чемпіонаті.

Хетафе дуже вертикальна команда, вони не уникають боротьби, сильні та агресивні і вони дуже організовані у обороні.

Мені дуже подобається ця команда, і я маю привітати мого друга Бордаласа, тому що він робить фантастичну роботу", — сказав Папа Карло.

Матч між Хетафе та Реалом пройде сьогодні, першого лютого, на стадіоні Колісеум Альфонсо Перес. Початок гри о 22:00 за київським часом.