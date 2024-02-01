Іспанія

Додаткові фінансові надходження для "вершкових".

Мадридський Реал уклав спонсорську угоду з однією із найбільших американських компаній у сфері інформаційних технологій HP. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, американський постачальник апаратного та програмного забезпечення стане одним із найбільших спонсорів "королівського" клубу. Логотип HP з'явиться на рукавах футболок мадридського клубу. Сума, яку спонсорський контракт принесе Реалу, не уточнюється.

Очікується, що "вершкові" оголосять про угоду у п'ятницю.