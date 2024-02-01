Бразильський вінгер залишив Бетіс заради Ботафого.
Луїс Енріке, Ботафого
01 лютого 2024, 16:43
Ботафого на своєму офіційному сайті оголосив про підписання молодого вінгера Луїса Енріке, права на якого раніше належали Бетісу.
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23-річний бразилець повернувся на батьківщину, підписавши повноцінний контракт.
Фінансові деталі та терміни угоди не розголошуються. За інформацією порталу Transfermarkt, клуб бразильської першості заплатив представнику іспанської Ла Ліги 16 мільйонів євро.
Нагадаємо, Луїс Енріке перейшов до Бетіса з Флуміненса влітку 2022 року за 8 мільйонів євро. З того моменту він зіграв на клубному рівні 64 матчі, в яких забив 4 голи та віддав 10 асистів.