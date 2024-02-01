Іспанія

Бразильський вінгер залишив Бетіс заради Ботафого.

Ботафого на своєму офіційному сайті оголосив про підписання молодого вінгера Луїса Енріке, права на якого раніше належали Бетісу.

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23-річний бразилець повернувся на батьківщину, підписавши повноцінний контракт.

Фінансові деталі та терміни угоди не розголошуються. За інформацією порталу Transfermarkt, клуб бразильської першості заплатив представнику іспанської Ла Ліги 16 мільйонів євро.

Atenção para a única notícia que importa: Luiz Henrique é do BOTAFOGO! 🔥📹 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/eHG9GtGTXD — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 1, 2024

Нагадаємо, Луїс Енріке перейшов до Бетіса з Флуміненса влітку 2022 року за 8 мільйонів євро. З того моменту він зіграв на клубному рівні 64 матчі, в яких забив 4 голи та віддав 10 асистів.